Россиянку хотят арестовать за госизмену

Следствие обратилось с ходатайством в Мещанский суд Москвы о заключении под стражу гражданки Егоровой по статье о госизмене. Об этом сообщает РИА Новости.

В суде подчеркнули, что в отношении россиянки поступил материал об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным картотеки Мещанского суда, Егоровой вменяют статью Уголовного кодекса Российской Федерации «государственная измена».

Суть дела в инстанции не раскрыли и не сообщили сведений о личности фигурантки.

В феврале 2024 года сотрудники управления Федеральной службы безопасности (УФСБ) по Волгоградской области задержали 19-летнего молодого человека по подозрению в переводе средств Вооруженным силам Украины.

До этого стало известно о задержании гражданки США и РФ по подозрению в госизмене. По данным ФСБ РФ, 33-летняя девушка с февраля 2022 года по собственному желанию осуществляла сборы денег в интересах одной из украинских организаций, которая в дальнейшем на эти средства покупала необходимые вещи и боеприпасы для ВСУ.

Ранее жителя Коми поймали за попытку госизмены и стремление воевать против России.