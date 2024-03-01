Полиция арестовала 66 участников фермерской акции около Триумфальной арки

Французская полиция задержала 66 человек, поучаствовавших в блокаде площади Этуаль в центре Парижа. Об этом сообщает actu17.

1 марта протестующие фермеры перегородили пути к Триумфальной арке. Протестующие прибыли к площади Этуаль к четырем часам утра и разложили на въездах тюки сена. Акция прошла при поддержке ассоциации Coordination rurale («Сельская координация») — третьего по величине профсоюза фермеров страны.

«Мы полны решимости, мы не отступим. На данный момент ведутся переговоры, но ничего не происходит. Пшеница уходит с Украины по €90, прибывает сюда по €150, а наши фермеры просят [за нее] €200 — проблема очевидна» — заявил в эфире BFMTV представитель движения Фредерик Ферран.

К шести утра на площади были замечены восемь тракторов, и силовики, пытавшиеся очистить проезжую часть, провели ряд задержаний. Министр сельского хозяйства Франции отреагировала на ситуацию в эфире радиостанции Sud. Она напомнила, что «все должны уважать закон», и отметила, что правительство уже принимает «конкретные меры».

Ранее в Берлине прошла массовая забастовка сотрудников общественного транспорта, организованная профсоюзом Verdi. Она охватила метрополитен, автобусы и трамваи.