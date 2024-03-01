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В кабмине определились с куратором по задачам, поставленных Путиным

Вице-премьер Григоренко будет курировать выполнение поставленных Путиным задач

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РИА «Новости»

Вице-премьер российского правительства Дмитрий Григоренко назначен куратором по выполнению задач кабмина, которые были поставлены президентом России Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию. Такое поручение дал премьер-министр страны Михаил Мишустин, передает ТАСС.

«Необходимо максимально оперативно взять под свой контроль и проконтролировать реализацию всех мер, которые заложены в послании. В аппарате правительства этим будет заниматься Дмитрий Юрьевич Григоренко», — сказал Мишустин.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что основные очертания новой налоговой системы будут ясны только после проработки вопроса.

Он обратил внимание, что российский лидер концептуально сказал о своем видении системы налогообложения и просил продумать и проработать эту тему Госдуму и правительство. По словам Пескова, необходимо исходить из того, что в ближайшем будущем «контуры и очертания» президентского мировоззрения будут реализованы в Думе и правительстве.

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