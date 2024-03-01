Самолет главы МИД ФРГ Бербок распродадут на запчасти

Выведенный из эксплуатации правительственный самолет A340, на котором министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок не смогла долететь до Австралии летом 2023 года, распродадут на запчасти. Об этом сообщает немецкий журнал Spiegel .

В статье уточнили, что лайнер, летавший под названием »Конрад Аденауэр», выкупит компания Lufthansa.

«Предприятие хочет разобрать реактивный самолет и продать его детали», — отметили в публикации.

По информации журнала, самолет находился в эксплуатации по меньшей мере 20 лет.

В сентябре 2023 года стало известно, что отмена поездки главы МИД Германии Анналены Бербок по странам Индо-Тихоокеанского региона из-за поломки правительственного самолета привела к дополнительным затратам в размере более €104 тыс.

До этого глава МИД Германии заявила, что регулярные авиарейсы для официальных поездок не являются для нее подходящей альтернативой.

Ранее стало известно, что большинство немцев считают, что Шольц не справляется с кризисом в ФРГ.