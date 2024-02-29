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В Москве следователи завели дело после нападения на фельдшера

В СК возбудили уголовное дело после нападения на фельдшера в Москве

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Артем Сизов/«Газета.Ru»

В Москве нападение на фельдшера скорой помощи закончилось уголовным делом. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

На данный момент сотрудники ведомства проводят все необходимые мероприятия, которые позволят выяснить все обстоятельства произошедшего.

В ближайшее время правоохранители допросят подозреваемого.

Инцидент произошел накануне. По данным СМИ, 68-летний мужчина ожегся во время приготовления еды, поэтому вызвал медиков. Когда они приехали, и фельдшер начал оказывать пенсионеру помощь, россиянин открыл стрельбу по специалисту. В результате медику понадобилась помощь коллег. Они отобрали у пациента оружие. На место прибыли полицейские.

Ранее в Петербурге неизвестный выстрелил в водителя адвоката, когда мужчина отводил детей в школу.

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