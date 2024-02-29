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Названы проблемы со здоровьем, с которыми чаще всего сталкиваются водители

Врач Чекан: водители могут столкнуться с проблемами с позвоночником

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Водители, которые проводят в дороге длительное время, могут столкнуться с проблемами со здоровьем, в том числе, с опорно-двигательной системой. Об этом Life рассказал травматолог-ортопед Евгений Чекан.

Так, по его словам, длительное вождение может спровоцировать боли в спине, шее, плечах и пояснице, а также остеохондроз, сколиоз, ишиас и другие проблемы с позвоночником и суставами. Кроме того, недостаток физической активности может увеличить риск развития гипертонии, атеросклероза, тромбозов и других заболеваний сосудов, предупредил врач. По этой же причине у водителей может нарушаться обмен веществ, что грозит набором лишнего веса.

Нерегулярное питание грозит нарушением пищеварения, запорами и другими проблемами с желудочно-кишечным трактом. Все эти причины также могут спровоцировать снижение иммунитета и увеличить риск развития различных заболеваний, заключил Чекан.

Нутрициолог и автор проекта стройности «Легко с Жанной» Жанна Коробейникова до этого говорила, что в весенний период свой рацион питания важно менять на более легкий и включать туда рыбу вместо тяжелого мяса, а также овощные салаты.

Ранее врач развеяла миф о вреде хлеба и назвала самый полезный.

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