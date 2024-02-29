Суд зарегистрировал иск к Ивлеевой и «Мутабору» из-за «голой» вечеринки

Лефортовский районный суд Москвы зарегистрировал очередной иск к актрисе и блогеру Анастасии Ивлеевой, а также столичному клубу «Мутабор» из-за организации «голой» вечеринки. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на инстанцию.

По данным агентства, исковое заявление было направлено неким гражданином А. В. Соколовым и некой гражданкой О. А. Лукмановой. Они потребовали выплатить им два рубля в качестве компенсации морального вреда.

«Суд зарегистрировал исковые материалы по иску <...> к Ивлеевой Анастасии Вячеславовне, ООО «Арт Центр» о взыскании компенсации морального вреда в размере одного рубля в пользу каждого истца», — говорится в публикации.

Также журналисты отметили, что в марте 2024 года Лефортовский районный суд Москвы должен рассмотреть другой иск к клубу «Мутабор». Речь идет об обращении активиста из Тюмени Юрия Рябцева.

Мужчина требует от заведения компенсацию в размере одного млрд рублей. При этом истец готов заключить мировое соглашение, если руководство клуба позволит участникам специальной военной операции (СВО) на Украине и малоимущим гражданам посещать свои мероприятия на льготных условиях.

Ранее певец Филипп Киркоров заявил, что «сам себя отменил» после участия в «голой» вечеринке.