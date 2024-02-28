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В Новгородской области спасли троих детей и собаку, катавшихся на льдине

В Новгородской области трое детей и собака оказались на льдине

Сотрудники МЧС Новгородской области спасли троих мальчиков на льдине. Об этом сообщает ведомство региона.

Инцидент произошел на реке Шелонь. Дети остались без присмотра и решили покататься по акватории, взяв с собой собаку. Так как лед был тонким, льдина с несовершеннолетними откололась.

Детей заметили местные жители и вызвали сотрудников МЧС. Чтобы спасти мальчиков и животное, специалисты использовали лодку. В результате дети успешно добрались до берега.

В ведомстве напомнили о необходимости следить за детьми и контролировать то, чем занимаются младшие члены семьи. В МЧС также порекомендовали провести с несовершеннолетними беседу об опасности тонкого льда.

Ранее в Красноярске школьники решили покататься на льдине по Енисею.

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