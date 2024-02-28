На МКС указали место утечки воздуха со станции

Обнаруженная на борту Международной космической станции (МКС) утечка воздуха не угрожает здоровью экипажа и самой станции. Об этом сообщает RT со ссылкой на данные госкорпорации «Роскосмос».

В ведомстве подчеркнули, что полет МКС продолжается в штатном режиме.

Отмечается, что воздух уходит из российского сегмента МКС в переходной камере служебного модуля «Звезда».

«У экипажа МКС есть все необходимое для устранения утечки, в том числе поддержка с Земли», – сообщил спецкор ТАСС Олег Кононенко, добавив, что его привлекли к устранению утечки.

28 февраля появилась информация, что на российском сегменте МКС началась утечка воздуха.

На прошлой неделе орбиту МКС подняли на 3 км для весенней пересменки кораблей «Союз», когда на станцию должны прибыть белорусские космонавты на корабле «Союз МС-25».

Ранее в России собрались отправить оранжерею на МКС.