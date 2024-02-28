В Казани 18-летний студент готовился к вооруженному нападению на свой колледж

В Казани 18-летний студент колледжа готовился к вооруженному нападению на однокурсников. Об этом сообщает Telegram-канал Сапа.

С 2021 года юноша учился в колледже при Казанском авиационном институте на специальности «Экономика и бухучет». Молодой человек давно интересовался темой «Колумбайна» (организация запрещена в России) и был подписан на тематические паблики, а некоторое время назад решил напасть на свое учебное заведение.

В итоге силовики задержали студента, который признался, что запланировал нападение на однокурсников на 1 апреля.

По данным Telegram-канала, юноша не был замкнутым человеком и имел друзей. В отношении студента возбудили уголовное дело по двум статьям, его также подозревают в участии в экстремистской организации.

Ранее стало известно, за 2023 год в России зарегистрировали 15 инцидентов в школах под влиянием «Колумбайна».