Путин приехал проститься с председателем ВС РФ Лебедевым в Дом Союзов

Президент РФ Владимир Путин приехал на церемонию прощания с председателем Верховного суда РФ Вячеславом Лебедевым в Колонный зал Дома Союзов в Москве. Об этом сообщает пресс-служба российского лидера.

В ходе церемонии прощания Путин пообщался с супругой и дочерью покойного.

Лебедев был председателем Верховного суда РСФСР с 1989 года, с 1991 года — председателем Верховного суда РФ. Временно исполнять обязанности председателя ВС РФ будет его первый заместитель Петр Серков.

Как пишет агентство, в Колонном зале Дома Союзов установлен экран с портретом Лебедева, расставлены венки, а рядом с его гробом находятся отличительные знаки, которыми был награжден председатель ВС РФ при жизни. На церемонии несет службу почетный караул.

На время церемонии будет закрыт проезд транспорта на участке улицы Большая Дмитровка от Охотного ряда до Георгиевского переулка.

По данным «Коммерсанта», причиной трагедии стало долгое онкологическое заболевание. Благодаря Лебедеву, считает источник «Ъ», в России есть современная судебная система, в которой судьи получили «полноценную независимость в принятии своих решений».

Ранее в Госдуме назвали большой утратой смерть главы Верховного суда Лебедева.