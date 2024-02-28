Врач объяснила, чем опасна мода «прокапаться железом»

Внутривенные препараты железа с подачи блогеров набирают популярность как быстрый способ укрепления организма, избавления от слабости, улучшения состояния кожи и волос. Но без четких показаний применение этих препаратов может быть крайне опасно для здоровья. Об этом «Газете.Ru рассказала Вера Устимова — ведущий специалист, терапевт, гематолог, заведующая отделением превентивной медицины и долголетия клиники «ЕМS».

Если в общем анализе крови выявлен низкий уровень гемоглобина, рекомендуется сдать анализы на обмен железа. Кроме этих результатов врач также всесторонне оценивает общее состояние здоровья, условия жизни, питания, уровень физической нагрузки, предрасположенности к развитию анемии. Только после этого выбирается форма препарата (таблетки или капельницы) и необходимая доза, сказала врач.

«Однако многие пациенты, к сожалению, пропускают этап диагностики, сразу переходя к капельницам как быстрому способу поднять показатели железа в анализах и вернуть бодрость. Капельницы применяют однократно или коротким курсом в течение 1–2 недель, в то время как таблетированные препараты приходится принимать несколько месяцев. Но при использовании капельниц пациенту необходимо посещать медицинское учреждение для введения лекарства и проходить более широкий мониторинг лабораторных показателей. И самое главное — все инфузионные (внутривенные) препараты железа так или иначе связаны с риском развития тяжелых реакций», — предупредила специалист.

По ее словам, железо крайне токсично для организма человека, поэтому 99% железа хранится в белке ферритине, а в клетки переносится транспортным белком трансферрином. Свободное железо в кровотоке, не связанное белками, составляет не более 0,1% от общего запаса в организме. При длительно сохраняющейся циркуляции большого количества свободного железа в крови могут возникать гриппоподобное состояние, интоксикация, анафилактоидные реакции, токсическое поражение органов. И если в случае таблеток уровень железа повышается постепенно, его можно оперативно корректировать, то при использовании капельниц в кровь резко попадает большое количество микроэлемента.

«Также при значительной частоте использования или введении одномоментно больших доз железа может возникать такое неблагоприятное последствие, как снижение фосфора, а точнее гиперфосфатурическая гипофосфатемия. Она вызывает гиповитаминоз D, гипокальциемию и вторичный гиперпаратиреоз. Данные состояния приводят к тяжелому нарушению минерального обмена, эндокринным нарушениям, хрупкости костей. Помимо этого, если неправильно рассчитать дозировку введения в сторону большего, будет нарушаться обмен глутатиона, что провоцирует энергетические потери клеток», — добавила врач.

Устимова также отметила, что по частоте встречаемости основными причинами в развитии железодефицитной анемии являются любые виды кровотечений, различные воспалительные процессы желудка и кишечника. Отдельная проблема современной медицины — анемия у пациентов с множественными хроническими заболеваниями. Процесс хронического воспаления всегда ассоциируется с повышенной выработкой пептидного гормона гепсидина, который регулирует процесс усвоения железа, определяет концентрацию железа в плазме и общее содержание железа в организме. Избыток гепсидина вызывает железорестриктивные анемии (трудно поддающиеся лечению), включая анемию воспаления.

«Это важно, потому что именно сложные клинические случаи, когда пероральные формы препаратов переносятся плохо и/или оказываются не эффективными, относятся к категории анемии хронического воспаления. Если обмен железа «заблокирован» гепсидином, то вне зависимости от формы препаратов (в таблетках, сиропах, внутривенно, в малых дозах или больших) они просто не усвоятся организмом и могут вызвать состояния гемосидероза (избыточного отложения железа в тканях и органах). Многие пациенты с хроническим воспалением попадают в «ловушку» капельниц, так как всасывание таблетированных препаратов железа снижено, внутривенные препараты позволяют им быстро достичь желаемого клинического и лабораторного результата. Однако если причина воспаления не будет устранена, вскоре показатели снижаются и самочувствие ухудшается, из-за чего приходится вновь прибегать к капельницам. Выход один — устранять причину развития ЖДА, а уже после заниматься ее лечением», — резюмировала она.

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