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Американка избила учителя своего ребенка перед остальным классом

Complex: в CША женщина напала на учителя своего ребенка перед всем классом

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Pixabay

В США женщина избила учителя своего ребенка перед остальным классом, пишет издание Complex.

Как сообщают СМИ, 31-летняя Линзина Саттон прошла через охрану в школе и напала на учителя. Она ударила его по лицу и избила, сломав ему несколько костей. Кроме того, инцидент произошел на глазах у всего класса.

Американка была арестована в тот же день, ей предъявили обвинение в нападении на человека. Кроме того, власти пытаются понять, как женщина вообще смогла проникнуть в школу во время уроков.

«Меня беспокоит то, что она смогла проникнуть в школу», — прокомментировал ситуацию окружной прокурор.

Также остаются неясными мотивы Саттон. Она пока не прокомментировала, почему между ней и учителем возник конфликт. Ребенок женщины, по словам педагогов, находится на хорошем счету.

Ранее в США 106-летний пенсионер получил аттестат об окончании школы.

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