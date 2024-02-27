Американка избила учителя своего ребенка перед остальным классом

В США женщина избила учителя своего ребенка перед остальным классом, пишет издание Complex.

Как сообщают СМИ, 31-летняя Линзина Саттон прошла через охрану в школе и напала на учителя. Она ударила его по лицу и избила, сломав ему несколько костей. Кроме того, инцидент произошел на глазах у всего класса.

Американка была арестована в тот же день, ей предъявили обвинение в нападении на человека. Кроме того, власти пытаются понять, как женщина вообще смогла проникнуть в школу во время уроков.

«Меня беспокоит то, что она смогла проникнуть в школу», — прокомментировал ситуацию окружной прокурор.

Также остаются неясными мотивы Саттон. Она пока не прокомментировала, почему между ней и учителем возник конфликт. Ребенок женщины, по словам педагогов, находится на хорошем счету.

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