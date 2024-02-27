Синоптик рассказал, когда в Москву придет теплая весна

На этой неделе в Москве будет преимущественно пасмурная погода, но снегопадов ждать не стоит, рассказал синоптик Александр Шувалов. Столица приближается к весне, до конца недели в городе будет постепенно теплеть, пообещал он в беседе с телеканалом «360».

До вечера четверга ночью температура воздуха останется отрицательной — от 3 до 5 градусов ниже нуля. Днем воздух прогреется до 0-2 градусов.

«За эти рамки погода не выйдет, но есть вероятность слабого снега 29 февраля», — добавил Шувалов, отметив, что по обильным снегопадам Москва в этом году дважды перевыполнила норму.

Потеплеет в пятницу, 1 марта, пообещал синоптик. По его прогнозу ночью температура воздуха повысится до нулевых значений, а днем — до положительных. Воздух постепенно прогреется до 2-4 градусов тепла.

«То есть мы маленькими шажками приближаемся к весне», — отметил синоптик.

Солнечная погода в столице ожидается в среду, в остальное время будет облачно, добавил синоптик. По его словам, несмотря на приход тепла, ждать быстрого таяния снега не стоит – на это уйдет не меньше месяца.

Напомним, на начало марта москвичам спрогнозировали теплую погоду с дождем и мокрым снегом. Ожидается, что к 4 марта потеплеет до +6 градусов.

Ранее синоптики объяснили причину аномально теплой погоды на севере страны.