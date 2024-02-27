ВСУ обстреляли Курскую область

ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области, в результате чего в населенном пункте частично нарушено электроснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Пострадавших нет. В населенном пункте частично нет света», — написал Старовойт.

27 февраля постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк заявил, что удержание линии фронта в нынешнем виде Вооруженными силами Украины не гарантировано.

В этот же день немецкая газета Tagesspiegel писала, что канцлер Германии Олаф Шольц раздражен дисбалансом в помощи Киеву, которую предоставляет Запад.

Также глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщал, что ударный дрон ВСУ атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке.

До этого российская артиллерия поразила расположение специалистов Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне.

Ранее Владимир Зеленский предупредил о последствиях отсутствия помощи от США.