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ВСУ обстреляли Курскую область

В селе Курской области в результате обстрела ВСУ нарушено электроснабжение

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Владимир Астапкович/РИА Новости

ВСУ обстреляли село Гуево Суджанского района Курской области, в результате чего в населенном пункте частично нарушено электроснабжение. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины обстреляно село Гуево Суджанского района. Пострадавших нет. В населенном пункте частично нет света», — написал Старовойт.

27 февраля постоянный представитель Эстонии при НАТО Юри Луйк заявил, что удержание линии фронта в нынешнем виде Вооруженными силами Украины не гарантировано.

В этот же день немецкая газета Tagesspiegel писала, что канцлер Германии Олаф Шольц раздражен дисбалансом в помощи Киеву, которую предоставляет Запад.

Также глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщал, что ударный дрон ВСУ атаковал гуманитарный штаб и МФЦ в Новой Каховке.

До этого российская артиллерия поразила расположение специалистов Службы безопасности Украины (СБУ) в Херсоне.

Ранее Владимир Зеленский предупредил о последствиях отсутствия помощи от США.

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