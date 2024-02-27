Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Расследование подрывов «Северных потоков» продолжается в Германии

Генпрокуратура ФРГ продолжает расследование подрывов «Северных потоков»

close
100%
RTL

Генеральная прокуратура Германии продолжает расследование подрывов «Северных потоков». Об этом сообщили в ведомстве ТАСС в ответ на запрос агентства.

«Я могу только сообщить, что расследование продолжается», — сказал представитель генпрокуратуры.

При этом он не стал отвечать на вопрос, поделились ли какой-либо информацией с Германией Швеция и Дания, которые проводили собственное расследование.

«Дополнительную информацию мы не раскрываем», — добавили в ведомстве.

Накануне представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман сообщила, что правительство страны по-прежнему заинтересовано в расследовании взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

26 февраля сообщалось, что полиция Дании остановила свое расследование. Правоохранители установили, «что имел место умышленный саботаж газопроводов».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами