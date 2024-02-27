Расследование подрывов «Северных потоков» продолжается в Германии

Генеральная прокуратура Германии продолжает расследование подрывов «Северных потоков». Об этом сообщили в ведомстве ТАСС в ответ на запрос агентства.

«Я могу только сообщить, что расследование продолжается», — сказал представитель генпрокуратуры.

При этом он не стал отвечать на вопрос, поделились ли какой-либо информацией с Германией Швеция и Дания, которые проводили собственное расследование.

«Дополнительную информацию мы не раскрываем», — добавили в ведомстве.

Накануне представитель кабинета министров ФРГ Кристиане Хофман сообщила, что правительство страны по-прежнему заинтересовано в расследовании взрывов на «Северном потоке» и «Северном потоке — 2».

26 февраля сообщалось, что полиция Дании остановила свое расследование. Правоохранители установили, «что имел место умышленный саботаж газопроводов».

Ранее Шольц пообещал довести до конца дело по «Северным потокам».