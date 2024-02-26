Россиянин домогался трех девочек на детской площадке и получил 15 лет колонии

Суд вынес приговор жителю Калуги, которого обвиняли в домогательствах в отношении детей. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Калужской области.

По версии правоохранителей, 56-летний мужчина пришел на одну из детских площадок города и домогался девочек восьми, девяти и десяти лет.

Суд приговорил россиянина к 15 годам лишения свободы, которые он проведет в колонии особого режима. Помимо этого, мужчина не сможет работать с детьми ближайшие 16 лет.

«Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Первый апелляционный суд общей юрисдикции», – сообщается в публикации.

До этого осужденный уже привлекался к ответственности за подобное преступление.

Ранее в Перми родственник изнасиловал семилетнюю девочку и получил 16 лет колонии.