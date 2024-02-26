Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Владельца ЧЭМК Юрия Антипова задержала полиция

74.RU: силовики задержали владельца ЧЭМК Антипова

close
100%
Александр Кондратюк/РИА Новости

Силовики задержали владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на источник на предприятии.

Причины задержания российского предпринимателя не уточняются.

До этого арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче России акций заводов промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).

Незадолго до этого стало известно, что Генеральная прокуратура РФ потребовала передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в связи с тем, что проведенная в 1990-е приватизация была незаконной. В надзорном ведомстве заявили, что активы заводов были выведены за пределы России для нанесения ущерба ее национальным интересам, обороне и безопасности.

Ранее завод «Москвич» сообщил о многомиллиардных убытках.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами