Владельца ЧЭМК Юрия Антипова задержала полиция

Силовики задержали владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова. Об этом сообщает 74.RU со ссылкой на источник на предприятии.

Причины задержания российского предпринимателя не уточняются.

До этого арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генеральной прокуратуры о передаче России акций заводов промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК).

Незадолго до этого стало известно, что Генеральная прокуратура РФ потребовала передать в собственность государства три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) в связи с тем, что проведенная в 1990-е приватизация была незаконной. В надзорном ведомстве заявили, что активы заводов были выведены за пределы России для нанесения ущерба ее национальным интересам, обороне и безопасности.

Ранее завод «Москвич» сообщил о многомиллиардных убытках.