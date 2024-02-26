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В России предрекли скорое исчезновение школьного туризма с рюкзаками

Глава РТ ДОО РСЦ Горбунова: школьный туризм с рюкзаками вскоре исчезнет

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Shutterstock

Школьный туризм с рюкзаками может исчезнуть в России в ближайшие 10 лет, потому что он станет эксклюзивным и дорогим. Об этом «Реальному времени» рассказала руководитель региональной татарстанской детской общественной организации «Республиканский скаутский центр «Скауты Татарстана» (РТ ДОО РСЦ) Аида Горбунова.

По ее словам, в будущем школьникам будут разрешено посещать только мероприятия с минимальным риском и экстримом.

«В целом сейчас ситуация с детским (походным) туризмом в РТ очень плохая… Мало походов всех видов «пирамиды»: от походов выходного дня до категорийных», — отметила эксперт.

Она уточнила, что в Татарстане из 50 центров детского туризма, которые функционировали в советское время, сейчас работают только восемь. При этом их деятельность в основном направлена на развитие направления «спортивный туризм — дистанции», а не на походы, заключила Горбунова.

Вице-президент Альянса туристических агентств России Алексан Мкртчян до этого говорил, что стоимость аренды номеров в отелях будет расти в 2024 году. По его словам, повышение цен связано с резким ростом спроса на отдых внутри страны.

Ранее сообщалось, что в России увеличился спрос на товары для спорта и туризма.

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