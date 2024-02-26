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Более 600 человек застряли в аэропорту Норильска из-за непогоды

В Норильске более 600 человек застряли в аэропорту из-за непогоды

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура

В аэропорту Норильска застряли из-за непогоды более 600 человек. Об этом сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

Сообщается, что в связи с неблагоприятными погодными условиями в международном аэропорту Норильска ограничен вылет и прием самолетов. Из-за сильного ветра объявлены длительные задержки рейсов в Новосибирск, Екатеринбург, Красноярск, село Хатанга и поселок городского типа Диксон. Вылета ожидают более 600 пассажиров.

«Норильской, Красноярской и Новосибирской транспортными прокуратурами в аэропортах проводятся надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о защите прав пассажиров», — сообщили в ведомстве.

Ранее более сотни пассажиров застряли в Москве из-за поломки самолета.

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