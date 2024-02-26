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У посольства Израиля в Вашингтоне потушили протестующего мужчину

WP: в Вашингтоне у посольства Израиля стоял горящий мужчина в военной форме

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taliaotg/X

В США у посольства Израиля в Вашингтоне стоял горящий мужчина в военной форме. Об этом сообщила газета The Washington Post.

По данным газеты, мужчина выкрикивал пропалестинские лозунги. Военный также вел трансляцию своих действий в интернете, где требовал предоставить свободу Палестине.

В итоге мужчину потушили и доставили в больницу в тяжелом состоянии. Пациент заявил, что является действующим военнослужащим Военно-воздушных сил США. При этом пресс-секретарь ВВС Энн Стефанек не смогла подтвердить это заявление, а представитель Секретной службы США рассказал журналистам, что власти получили сообщение о человеке, у которого, возможно, были проблемы с психикой.

До этого небольшая акция в центре Афин в поддержку Палестины переросла в столкновения протестующих с полицией. Протестующие вывесили транспарант «Ввести санкции и блокаду Израиля, пока он не прекратит оккупацию», а позже начали бить стеклянные двери ресторана «Макдоналдс».

Несколько человек вошли в ресторан, за ними направились полицейские, в то же время для разгона протестующих был применен слезоточивый газ», — говорится в сообщении. В итоге полицейские задержали двух человек. О пострадавших не сообщается.

Ранее в ЕС обвинили Израиль в использовании голода как оружия в Газе.

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