У пострадавшего в конфликте с ЧВК «Медведи» в Крыму разбит череп

Житель крымского поселка Черноморское, избитый бойцами ЧВК «Медведи» вечером 23 февраля в местном кафе, находится в тяжелом состоянии – у него разбит череп, сломан нос и есть трещины в костях на лице. Об этом «Газете.Ru» рассказала девушка пострадавшего Анастасия. По ее словам, другие участники конфликта получили переломы носа и сотрясение мозга.

«Двое военных вызвали свое подкрепление, так как не могли конфликт урегулировать самостоятельно. Они начали просто избивать мирных жителей, мальчиков и девушку тоже избили. Мальчики просто гражданские, они никакого отношения к военным не имеют и к конфликту тоже они не имеют никакого отношения. У моего молодого человека разбит череп, у него очень большие трещины в кости на лице, сломан нос, лопнула барабанная перепонка, есть гематомы, множественные кровоподтеки. Он в тяжелом состоянии. У всех остальных — средняя степень тяжести. Также у остальных ребят и носы сломаны, и сотрясение есть практически у каждого. Мой молодой человек самый последний лег, из-за этого его избили сильно. Его посадили на стул и начали его избивать еще дубинками», — сказала она.

По словам Анастасии, между бойцами ЧВК и посетителями кафе не было никакого конфликта. Она отметила, что людей избивали за то, что они пытались ответить военным.

«Между ними не было никакого конфликта, все молодые люди, девушка вообще никак не относятся к конфликту. Ребята просто всех под одну гребенку решили сделать. Там людей избивали за то, что просто они поднимали голову и что-то пытались сказать, противостоять. Девушку там ударили, у нее стесанное лицо сейчас», — пояснила она.

24 февраля Telegram-канал «ЧП Симферополь» сообщил, что в крымском поселке Черноморское бойцы частной военной компании (ЧВК) «Медведи» ворвались в кафе с оружием, уложив всех посетителей лицами в пол. Как сообщил Telegram-канал «Mash на волне», инцидент произошел во время празднования Дня защитника Отечества в кафе «Крепость». По данным канала, возбуждено уголовное дело.

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