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Глава Эстонии назвал важным переход русских школ на эстонский язык обучения

Президент Эстонии Карис назвал важным переход русских школ на эстонский язык

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Ints Kalnins/Reuters

Президент Эстонии Алар Карис назвал важным переход русских школ на эстонский язык обучения. Его слова в ходе выступления по случаю Дня независимости республики передает РИА Новости.

«Переход всех школ на обучение на эстонском языке — трудный, но неизбежный — создаст для всех молодых людей после окончания школы одинаковые возможности, зависящие не от владения языком, а от знаний», — сказал Карис .

Эстонский лидер отметил, что также не менее важно прочное укоренение русскоязычной молодежи в эстонском пространстве.

В декабре 2022 года парламент Эстонии принял поправки к закону «Об основной и средней школе» и другие законы о переходе русскоязычных школ на эстонский язык обучения.

В январе 2024 года премьер-министр Эстонии Кая Каллас заявила, что правительство республики планирует прекратить финансирование образования в стране на русском языке при переходе к единой эстонской школе.

Русские в Эстонии являются крупнейшим национальным меньшинством — они составляют 23,67 % от общей численности населения. В некоторых регионах Эстонии, например в приграничном с Россией городе Нарва, русское население составляет абсолютное большинство — 87%. Всего в Эстонии русский язык родным считают 29,6% населения страны, а в Таллине на русском языке повседневно разговаривают 47% населения.

Ранее в Литве отложили закрытие русских школ.

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