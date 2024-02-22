Юристы объяснили, в каких случаях можно выселить квартиросъемщика

Собственник не имеет права выселять квартирантов из своего жилья, если те не нарушили условий заключенного договора аренды. Особенно это актуально для случаев, когда квартиросъемщик оплатил жилье на несколько месяцев вперед, объяснил кандидат юридических наук, адвокат Александр Карабанов. По закону, если человек сдает квартиру в аренду, то он передает ее в полное право съемщика, отметил он в беседе с Общественной Службой Новостей.

«В договоре аренды прописываются условия эксплуатации жилплощади и условия расторжения данного договора. Если эти условия не нарушены, если нет оснований расторгать данное соглашение, то, собственно говоря, люди, которые сняли квартиру, имеют право жить там до окончания срока договора аренды, — подчеркнул юрист. — И ничего с этой ситуацией владелец квартиры сделать не может, потому что закон в данном случае защищает как владельца квартиры, так и тех людей, которые квартиру снимают».

Договор аренды не подлежит расторжению в одностороннем порядке в случае, когда съемщик добросовестно соблюдает все условия, так как закон защищает его право на использование съемной жилплощади, добавил Карабанов.

Выселить жильца собственник может, если съемщик не платит аренду, нарушает условия договора — к примеру, заводит животное, хотя в договоре прописан запрет на это, или заселяет в квартиру слишком много людей. В таких случаях собственник может обратиться в суд, чтобы квартиранта выселили, заключил юрист.

Напомним, ранее в Москве многодетная мать сдала свою квартиру, а сама сняла себе другое жилье. В какой-то момент хозяева арендованной ею квартиры попросили ее освободить жилье, а съемщик ее собственного жилья отказался съезжать. В результате женщина поселилась в подъезде. Сообщалось, что проверкой фактов по этому делу занялась прокуратура.

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