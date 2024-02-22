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Пассажирский самолет из Самары вместо Екатеринбурга отправили в Челябинск

В Самаре пассажиров следовавшего в Екатеринбург самолета отправили в Челябинск

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Shutterstock

Самолет, следовавший из Самары в Екатеринбург не приземлился в конечном пункте. Об этом сообщает Е1.

По словам пассажиров, за час до вылета рейса WZ-1032 они получили сообщение о том, что их борт отправляется в Челябинск. При этом в Red Wings не сообщили клиентам, с чем связано это изменение. Компания пообещала предоставить людям автобус до Екатеринбурга.

В результате, по словам одной из пассажирок, самолет поднялся из воздушной гавани Самары спустя 30 минут после объявления о посадке. Борт успешно приземлился в Челябинске, но автобус пассажирам предоставили не сразу.

«Ни на горячей линии, ни на стойке информации ничего не сказали. Спустя полчаса разбирательств наконец-таки нас отправили домой», — поделилась екатеринбурженка.

На данный момент неизвестно, какова причина перенаправления рейса в другой город.

Ранее в аэропорту Белграда самолет при взлете получил пробоину в фюзеляже.

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