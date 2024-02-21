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Западные соцсети назвали самым большим инструментом информационной войны

IT-эксперт Зыков: западные соцсети используют цензуру для управления обществом

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Unsplash

Западные соцсети давно стали площадками, где активно проводится цензура любых пророссийских позиций, считает директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров (АППСИМ) Владимир Зыков.

«Западные площадки давно перестали быть тем местом, где люди свободно обмениваются мнениями. Эти соцсети навязывают и двигают прозападную позицию. Западные соцсети можно смело назвать самым большим инструментом информационной войны», — сказал Зыков.

По словам эксперта, западные соцсети применяют цензуру не только к пророссийским публикациям, но и к тем, кто не разделяет позицию президента США Джо Байдена.

«Если человек не разделяет позицию Байдена, то его посты и публикации будут блокироваться. Можно вспомнить пример с сыном Джо Байдена, который занимался коррупцией на Украине. Когда эта тема активно обсуждалась в сети, админы активно блокировали все связанные с этим материалы. Они даже заблокировали аккаунты Дональда Трампа», — отметил Зыков.

Зыков добавил, что иностранные соцсети имеют еще один инструмент для навязывания своих идей.

«У западных соцсетей есть алгоритмические механизмы рекомендательной ленты, которые благодаря разным настройкам подсовывают пользователю в ленту контент, который они считают правильным. Благодаря подобным алгоритмам соцсети могут производить определенную настройку общества и заряжать их определенной энергией в своих интересах», — сказал директор АППСИМ.

Напомним, эксперты из различных стран все чаще обращают внимание на то, что западные соцсети предвзято относятся к модерации контента. В 2020 году в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) удалили 214 аккаунтов, 35 страниц и 18 групп и 34 аккаунта в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Все они были связаны с Россией. Также YouTube ограничил доступ к 73 аккаунтам российских СМИ и политических дейятелей.

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