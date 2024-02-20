Американка высадила сына из машины в наказание и случайно переехала его на автомобиле

В США 27-летняя женщина в наказание высадила семилетнего сына из автомобиля и случайно переехала его. Об этом сообщает People.

По информации издания, инцидент произошел в штате Алабама, когда женщина везла мальчика домой из школы. В наказание за плохое поведение она заставила ребенка выйти из автомобиля и сказала, что он пойдет домой пешком. Когда он потянулся, чтобы забраться в салон, американка случайно нажала на газ и наехала на сына.

Мальчика госпитализировали с ссадинами на спине и голове. Его мать обвинили в жестоком обращении с ребенком при отягчающих обстоятельствах, теперь ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее в Петербурге водитель иномарки сбил школьницу на пешеходном переходе.