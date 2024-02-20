Большинство украинцев выступили против ухода Зеленского до окончания СВО

На Украине 69% респондентов заявили, что Владимир Зеленский должен остаться президентом до конца военного положения. Такие данные показал опрос КМИС, сообщает «Страна.ua».

При этом в декабре 84% украинцев считали, что президентские выборы необходимо отложить на время спецоперации. Согласно новому опросу, 15% граждан уверены, что выборы все же стоит провести, еще 10% заявили о необходимости ухода Зеленского с поста президента в мае, когда истекут его полномочия.

Чуть больше половины украинцев (53%) считают, что нынешний президент должен участвовать в следующих выборах. В декабре с этим утверждением согласились 59% респондентов.

Выросла и доля тех, кто считает, что Зеленскому больше не стоит баллотироваться – с 34% в декабре до 43% в феврале.

Результаты опроса, проведенного для руководства Украины в конце января, показали, что украинцы готовы к миру с Россией, даже на условиях уступок.

До этого социологи отметили, что с февраля-марта 2023 года доля граждан Украины, которые считают, что страна движется в правильном направлении, существенно уменьшилась.

Ранее сообщалось, что на Украине резко выросло число пессимистов.