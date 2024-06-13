На ЗАЭС сменились наблюдатели МАГАТЭ

На Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) 13 июня состоялась очередная ротация наблюдателей миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает пресс-служба станции.

В составе 20-й команды наблюдателей МАГАТЭ четыре инспектора. В их задачи входит наблюдение и оценка состояния безопасности станции, как эксплуатационной, так и физической.

Отмечается, что безопасное проведение ротации наблюдателей обеспечили Вооруженные силы РФ совместно с подразделениями Росгвардии.

3 июня глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что перезапуск ЗАЭС не может произойти на фоне военных действий и без предварительной оценки безопасности.

30 мая Гросси призвал оставить все реакторы Запорожской АЭС в состоянии холодного останова, поскольку состояние объекта крайне неустойчиво.

Запорожская атомная электростанция расположена на левом берегу Днепра возле города Энергодара. Это крупнейшая в Европе по числу энергоблоков и установленной мощности станция, на которой насчитываются шесть блоков мощностью 1 гигаватт каждый. В октябре 2022 года станция перешла под контроль России.

Ранее в ракетных атаках ВСУ на Крым увидели угрозу ЗАЭС.