Стали известны оракулы Евро-2024

Тапир, пес, свинья и козел будут предсказывать результаты матчей Евро-2024, который стартует 14 июня на полях Германии, передает Telegram-канал Bild.

Тапиру Тео за сутки до каждого матча будут выносить разрезанные мячи с едой. К какому подойдет тапир — та команда и победит. Хозяева пса Оскара утверждают, что их питомец правильно предсказал результаты всех матчей предыдущего Евро. Кистеухая свинья Эбби угадала результат матча Германия — Греция 7 июня, а Козел Хеннес работает оракулом «Кельна» с 2019 года.

Действующим чемпионом Европы является сборная Италии, которая обыграла Англию в финальном матче. Судьба встречи решилась в серии пенальти.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее нападающий сборной Англии Айван Тони пошутил, что сделает тату с трофеем, если англичане победят на Евро-2024.