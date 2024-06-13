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Дмитрий Тарасов раскрыл, сколько платит алиментов дочери от прошлого брака

Блогер Тарасов сообщил, что ежемесячно платит более 53 тыс. рублей алиментов

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Блогер и футболист Дмитрий Тарасов сообщил в интервью с журналисткой Аленой Жигаловой, что стабильно выплачивает алименты дочери Ангелине.

Ангелина родилась в браке Тарасова с Оксаной Пономаренко. Во время интервью с Жигаловой спортсмен попросил приостановить их разговор, чтобы он смог оплатить алименты. Журналистка попросила показать их сумму. Как оказалось, блогер платит 53 519 рублей ежемесячно.

«Видишь, вот только прислали и сразу оплатил! А мне говорят: «А ты не платишь», — поделился футболист.

Жигалова призвала брать пример с Тарасова.

Помимо Ангелины, Тарасов воспитывает четверых детей от блогерши Анастасии Костенко. Пара поженилась в 2018 году.

Дмитрий Тарасов получил наибольшую известность после романа с певицей Ольгой Бузовой. Футболист и артистка состояли в браке с 2012 по 2016 год. Бузова заявляла, что рассталась со спортсменом из-за его измен. В свою очередь, футболист утверждал, что телеведущая не хотела иметь детей. После разрыва звезды периодически публично выясняют отношения.

Ранее бывший муж Бузовой сломал ребра.

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