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Байден опоздал на саммит G7

Президент США Джо Байден заставил себя ждать почти полчаса на саммите G7

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Kevin Lamarque/Reuters

Президент Соединенных Штатов Джо Байден прибыл на саммит «Большой семерки» (G7) в Италии на полчаса позже. Об этом сообщает ТАСС.

По данным журналистов, встречавшая гостей премьер-министр Италии Джорджа Мелони, а также остальные лидеры содружества ждали американского президента, чтобы сделать общую фотографию.

Байден прибыл в Италию на саммит государств «Большой семерки» 13 июня.

25 апреля сообщалось, что G7 собирается решить вопрос о конфискации доходов от активов России до лета.

До этого лидеры «Большой семерки» договорились выделить Украине кредит в размере $50 млрд. Он будет погашаться за счет доходов от замороженных российских активов в Европе. О новых антироссийских мерах будет объявлено по итогам саммита G7, который стартует в Италии.

Ранее стало известно, что Зеленский примет участие во встрече лидеров G7 и попросит помощи.

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