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Хвича назвал цель Грузии на Евро-2024

Кварацхелия: мы нацелены пройти групповой этап на Евро-2024

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Alessandro Garofalo/Global Look Press

Футболист итальянского «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия заявил, что грузины нацелены пройти групповой этап на Евро-2024, передает UEFA.com.

«Наша первая цель, как, наверное, и у любой другой команды, пройти групповой этап, и мы сделаем все возможное для этого», — сказал Кварацхелия.

Финальная часть Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля. В групповом этапе турнира сыграют 24 сборные. Грузия на чемпионате Европы сыграет против Португалии, Чехии и Турции. Грузины выступят на Евро впервые.

Действующими чемпионами Европы являются итальянцы, которые в решающем матче обыграли национальную команду Англии. Судьба встречи решилась в серии послематчевых пенальти.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стало известно, сколько французский «ПСЖ» готов предложить за Хвичу.

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