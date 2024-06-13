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Блогерша Гасанханова заявила, что можно любить себя при весе в сто килограммов

Блогерша Гасанханова рассказала о принятии себя в любом весе

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ТНТ

Блогерша и продюсер Наташа Гасанханова в эфире передачи «Утро.ТНТ» рассказала о принятии себя в любом весе. Об этом сообщила «Газете.Ru» пресс-служба телеканала.

Она вспомнила, как в качестве гостьи посетила проект телеканала Пятница «Большие девочки».

«Меня позвали как участницу, но я честно могу сказать, что я в глобальном принятии себя. И я пришла просто поддержать девчонок и объяснить им одну вещь, что неважно сколько ты весишь, пока ты себя не полюбишь у тебя в жизни ничего не изменится», — сказала блогерша.

Она подчеркнула, что можно весить сто килограммов и любить себя и обожать, а можно весить сорок и при этом ненавидеть себя.

Кроме того, Гасанханова поделилась планами начать музыкальную карьеру.

Накануне исследование показало, что участницы проанорексичных сообществ оказались более недовольны своим телом и более чувствительны к отвержению из-за внешности, чем бодипозитивные девушки.

Ранее Coldplay прервали концерт из-за упавшего со сцены зрителя с флагом Израиля.

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