После падения вертолета в Свердловской области возбудили уголовное дело

После жесткой посадки вертолета Robinson R44 в Свердловской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как уточнили следователи, дело завели по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Инцидент произошел 12 июня в поселке Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области недалеко от базы отдыха «Светофор». Летательное средство совершило жесткую посадку. В результате происшествия пострадавших мужчину и женщину, которые были на борту, доставили в больницу Первоуральска.

До этого пресс-служба Росавиации сообщила, что в Мурманской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на автодорогу. В результате инцидента пилот и два пассажира не пострадали. Оператором самолета является авиационная компания «Лаггар». Причиной экстренной посадки самолета стал отказ техники.

Ранее в Новосибирске самолет прервал взлет из-за сигнала об открытии двери.