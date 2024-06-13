Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

После падения вертолета в Свердловской области возбудили уголовное дело

СК: после жесткой посадки вертолета в Свердловской области завели уголовное дело

close
100%
«Baza»' class="item-image" >
Телеграм канал «Baza»

После жесткой посадки вертолета Robinson R44 в Свердловской области возбудили уголовное дело. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства.

Как уточнили следователи, дело завели по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека».

Инцидент произошел 12 июня в поселке Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области недалеко от базы отдыха «Светофор». Летательное средство совершило жесткую посадку. В результате происшествия пострадавших мужчину и женщину, которые были на борту, доставили в больницу Первоуральска.

До этого пресс-служба Росавиации сообщила, что в Мурманской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку на автодорогу. В результате инцидента пилот и два пассажира не пострадали. Оператором самолета является авиационная компания «Лаггар». Причиной экстренной посадки самолета стал отказ техники.

Ранее в Новосибирске самолет прервал взлет из-за сигнала об открытии двери.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами