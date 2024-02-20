Путешественник дал основные советы желающим посетить Северную Корею

Путешественник из Норвегии дал советы туристам, желающим посетить Северную Корею, пишет Mirror.

Гуннар Гарфорс из Осло дважды бывал в Северной Корее. Используя свой опыт, мужчина поделился советами с теми, кто собирается посетить КНДР. Норвежец рассказал, что путешественники должны помнить, что их маршруты по этой стране должны быть строгими и быть готовыми к тому, что их телефоны временно конфискуют на границе.

«Прежде чем отправиться в путь, всегда нужно спланировать свой маршрут до мельчайших деталей», — предупредил мужчина.

Гарфорс также сообщил, что складывать газету с портретом Ким Чен Ына считается крайне оскорбительным действием по отношению к власти. Кроме того, кража всего, что имеет изображение лидера КНДР, считается серьезным преступлением.

Гуннар добавил, что сотрудникам заведений в Северной Корее запрещено разговаривать с туристами на тему «внешнего мира».

«Людям не разрешается спрашивать нас о том, откуда мы родом или чем занимаемся», — дополнил он.

Ранее стало известно, кто может стать преемником главы КНДР Ким Чен Ына.