Полицейские задержали руководителей Всероссийского общества глухих

Сотрудники министерства внутренних дел задержали руководителей Всероссийского общества глухих. Об этом сообщается на сайте самого общества.

Правоохранители задержали президента общества Станислава Иванова, первого вице-президента ВОГ Евгения Безрукова, вице-президента ВОГ Венеру Гаулстон, помощника президента ВОГ, председателя Новосибирского РОВОГ Михаила Брагина.

Кроме того, задержан бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко и другие лица, ранее работающие в организации.

В обществе не сообщили причину задержания. В настоящее время ВОГ работает «в штатном режиме». Там пообещали устроить пресс-конференцию и рассказать о произошедшем.

В этот же день стало известно, что суд в Москве заочно арестовал политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом) за распространение фейков о Вооруженных силах России. Поводом для возбуждения уголовного дела (по ч.1 ст. 207.3 УК РФ) стали его тексты в социальных сетях о городе Буча.

Ранее обвиняемая по делу о фейках про ВС РФ педиатр потребовала восстановления на работе.