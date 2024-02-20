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Полицейские задержали руководителей Всероссийского общества глухих

Полицейские задержали президента Всероссийского общества глухих Иванова

Сотрудники министерства внутренних дел задержали руководителей Всероссийского общества глухих. Об этом сообщается на сайте самого общества.

Правоохранители задержали президента общества Станислава Иванова, первого вице-президента ВОГ Евгения Безрукова, вице-президента ВОГ Венеру Гаулстон, помощника президента ВОГ, председателя Новосибирского РОВОГ Михаила Брагина.

Кроме того, задержан бывший вице-президент ВОГ Вадим Иванченко и другие лица, ранее работающие в организации.

В обществе не сообщили причину задержания. В настоящее время ВОГ работает «в штатном режиме». Там пообещали устроить пресс-конференцию и рассказать о произошедшем.

В этот же день стало известно, что суд в Москве заочно арестовал политика Леонида Гозмана (признан в РФ иностранным агентом) за распространение фейков о Вооруженных силах России. Поводом для возбуждения уголовного дела (по ч.1 ст. 207.3 УК РФ) стали его тексты в социальных сетях о городе Буча.

Ранее обвиняемая по делу о фейках про ВС РФ педиатр потребовала восстановления на работе.

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