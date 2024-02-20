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Сочинка провалилась в подвал и провела там трое суток

В Сочи девушка упала и провела в подвале трое суток

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МЧС России

В Сочи 22-летняя девушка упала и трое суток провела в подвале. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в четырехэтажном доме. Девушка упала с чердака между двумя стенами дома и не смогла выбраться наружу, там она провела трое суток.

Позже женские крики о помощи услышала другая местная жительница, для спасения россиянки на место прибыли спасатели. Сотрудникам экстренных служб пришлось демонтировать часть кирпичной кладки, чтобы вызволить ее.

После эвакуации девушку передали медикам. Информации о ее состоянии не поступало.

До этого двое россиян похитили мужчину и пытали его молотком в подвале. Они представились сотрудниками полиции, вытащили водителя на улицу, заковали его в наручники, затолкали в автомобиль с поддельными номерами и увезли в соседний поселок.

Ранее ехавшая в роддом россиянка на девятом месяце беременности застряла в снегу.

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