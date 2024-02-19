В Подмосковье врачи удалили из мозга пенсионера опухоль размером с куриное яйцо

Врачи Подмосковья спасли 72-летнего мужчину с крупной опухолью в голове. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Пенсионер обратился в Люберецкую больницу с нарушением речи и координацией движений. Во время исследований у него нашли опухоль размером с большое куриное яйцо.

Чтобы удалить опухоль, мужчине провели трепанацию черепа. Только после этого хирурги смогли сделать все необходимые манипуляции с новообразованием.

«Операция осложнялась тем, что новообразование находилось рядом с центрами речи. При хирургических манипуляциях требовалась особая точность», – сообщается в публикации.

Медики успешно провели операцию. Позже им удалось выяснить, что опухоль была злокачественной.

После вмешательства пенсионер пришел в сознание и уже мог разговаривать. Сейчас с ним все хорошо.

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