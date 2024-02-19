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ФСБ показала, как агент СБУ пытался заминировать авто в Запорожье

ФСБ: агент СБУ под видом инвалида заложил под автомобиль взрывчатку в Запорожье

Агент Службы безопасности Украины (СБУ), который готовил теракт против одного из политиков Запорожской области, под видом инвалида пытался заминировать автомобиль чиновника. Запись опубликована РИА Новости.

На кадрах, опубликованных ФСБ РФ, можно увидеть, что агент СБУ спотыкается, падает перед автомобилем, затем закладывает под машину предмет, после этого он встает, отряхивает колени, подбирает трость и уходит.

Силовики также показали найденные в его доме боевой пистолет Макарова, патроны и детонатор.

Накануне сообщалось, что ФСБ России нейтрализовала агента Службы безопасности Украины (СБУ), который перед выборами готовил теракт против одного из политиков Запорожской области.

По данным ведомства, мужчина планировал совершить теракт, применив самодельное взрывное устройство. Сотрудники Службы безопасности Украины координировали деятельность и снабжали диверсанта взрывчатыми веществами.

Ранее в Абакане военного осудили на пять лет за неявку из отпуска.

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