Ребенка со швейной иглой в кишечнике спасли воронежские хирурги

В воронежской областной клинической больнице спасли ребенка, который случайно проглотил иголку во время шитья. Об этом сообщает пресс-служба медицинского учреждения.

Инородное тело попало в пищевод во время изготовления поделки, ребенок занимался рукоделием, держа в этот момент зубами стальную швейную иглу, и в какой-то момент случайно проглотил острый предмет. Пострадавшего доставила в больницу бригада скорой помощи, в ходе обследования врачи обнаружили, что игла застряла в кишечнике.

«Под общим обезболиванием, при проведении диагностической колоноскопии было обнаружено и удалено инородное тело в средней трети нисходящего отдела ободочной кишки», — рассказали в больнице.

Иглу удалось успешно извлечь, жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее игла от швейной машинки воткнулась в глаз петербургской школьницы.