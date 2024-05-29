Стало известно о смене деятельности Блиновского в зоне СВО

Муж Елены Блиновской Алексей переквалифицировался в пулеметчика. Об этом изданию Shot рассказал источник из окружения предпринимателя.

Как сообщает СМИ, сейчас Блиновского перебрасывают из одного подразделения в другое, он находится в статусе «переоформления». По одной из версий, на этот период бизнесмен мог выехать за территорию ДНР. Shot пишет, что после завершения боевой подготовки Блиновского отправят на линию соприкосновения с противником.

По другой версии, Алексея Блиновского вызвали из воинской части в Донецке на следственные действия в Москву. Отмечается, что супруг блогерши Блиновской выехал в столицу в ночь на понедельник. При этом мужчина не приехал в Москву. Следователи, по данным канала, не исключают, что мужчина попытается скрыться.

24 апреля сообщалось, что силовики выясняют, насколько законно муж Блиновской заключил контракт о службе с министерством обороны России. Уточнялось, что следствие изучает, на каких основаниях супруг блогера подписал контракт и проинформировал ли он Минобороны о своем статусе обвиняемого.

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