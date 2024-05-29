Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о смене деятельности Блиновского в зоне СВО

Shot: бизнесмен Блиновский переквалифицировался в пулеметчика в зоне СВО

close
100%
Пресс-служба Пресненского суда

Муж Елены Блиновской Алексей переквалифицировался в пулеметчика. Об этом изданию Shot рассказал источник из окружения предпринимателя.

Как сообщает СМИ, сейчас Блиновского перебрасывают из одного подразделения в другое, он находится в статусе «переоформления». По одной из версий, на этот период бизнесмен мог выехать за территорию ДНР. Shot пишет, что после завершения боевой подготовки Блиновского отправят на линию соприкосновения с противником.

По другой версии, Алексея Блиновского вызвали из воинской части в Донецке на следственные действия в Москву. Отмечается, что супруг блогерши Блиновской выехал в столицу в ночь на понедельник. При этом мужчина не приехал в Москву. Следователи, по данным канала, не исключают, что мужчина попытается скрыться.

24 апреля сообщалось, что силовики выясняют, насколько законно муж Блиновской заключил контракт о службе с министерством обороны России. Уточнялось, что следствие изучает, на каких основаниях супруг блогера подписал контракт и проинформировал ли он Минобороны о своем статусе обвиняемого.

Ранее Юрий Чернов сравнил уехавших из России артистов с кактусами и лианами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами