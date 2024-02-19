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Директор «Ленкома» Варшавер попал в больницу

Mash: в Москве директор «Ленкома» Варшавер госпитализирован с пневмонией

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Директора «Ленкома» Марка Варшавера экстренно госпитализировали в состоянии средней тяжести в Москве. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным канала, у него обнаружили двустороннюю пневмонию. Как сообщили источники, его беспокоили слабость, кашель и одышка. Причем Варшавер пытался лечиться сам дома, но легче не становилось.

В итоге он вызвал скорую, приехавшие врачи настояли на госпитализации и обследовании. Медики обнаружили у Варшавера двустороннюю пневмонию и бронхит. Ему назначили лечение. Сейчас его состояние стабильное, он находится под присмотром врачей, заключил канал.

До этого Марк Варшавер опровергал, что у него воспаление легких. Он тогда объяснял, что немного приболел. Однако директор театра чувствует себя хорошо и планирует выйти на работу уже сегодня. Он уточнил, что у него три дня нет высокой температуры.

Марк Варшавер работает директором театра «Ленком» с 1987 года, в 2019-м он стал директором с расширенными полномочиями. В 1993-м он стал заслуженным работником культуры России. А в 2001-м директор театра удостоился звания заслуженного деятеля искусств России.

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