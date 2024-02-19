В частных школах Турции запретили празднование западных праздников

В частных школах Турции теперь запрещено отмечать западные праздники, которые не соответствуют национальным ценностям страны. Министерство образования запретило проведение Хэллоуина, Пасхи и католического Рождества в частных учебных заведениях, говорится в постановлении правительсва.

По мнению ведомства, проведение мероприятий и торжеств, противоречащих национальным, моральным, гуманным, духовным и культурным ценностям турецкой нации, не способствует психосоциальному развитию учащихся.

Решение о запрете было принято после жалоб родителей на празднование западных праздников в школах. В декабре 2023 года учебным заведениям были направлены предупреждения относительно торжеств, считаемых несовместимыми с национальной идентичностью Турции.

Кроме того, согласно постановлению, будут созданы «центры социальной деятельности и развития», цель которых — способствовать социальному, культурному, художественному и спортивному развитию студентов в дополнение к академическому прогрессу.

В тоже время в России в Новосибирской области школьникам запретили праздновать День всех влюбленных.

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