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Москвичам рассказали о погоде в конце февраля

Синоптик Тишковец: ранняя весна в Москве маловероятна

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Конец февраля в Москве вряд ли будет холодным, но ранняя весна маловероятна. Об этом в разговоре с РИА Новости заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Специалист отметил, что финал зимы в столице не будет морозным, потепление будет наступать постепенно.

«Тем не менее по климату март в России – это четвертый месяц метеорологической зимы, и предварительные долгосрочные прогнозы указывают на сохранение подобного холодного статуса», — добавил специалист.

В этом году вряд ли стоит ожидать преждевременного наступления весны, уверен Тишковец.

До этого он рассказал о погоде на 18 февраля. В этот день синоптическая ситуация в Центральной России будет обусловлена тыловой частью североатлантического циклона, барражирующего по акватории Баренцева моря. Температура воздуха в Москве будет колебаться в диапазоне от 0°C до — 3°C, а в Подмосковье — от 0°C до — 5°C.

Незадолго до этого Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и области из-за ветра и метели.

Ранее в Госдуме предложили переводить работников на удаленку при снегопаде и гололеде.

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