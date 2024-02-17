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В Госдуме предложили переводить работников на удаленку при снегопаде и гололеде

В Думе предложили переводить работников на дистанционку при снегопаде и гололеде

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил переводить работников на удаленку при снегопаде и гололеде. Об этом сообщает ТАСС.

Чернышов направил соответствующее обращение министру труда и соцзащиты РФ Антону Котякову с предложением внести поправки в Трудовой кодекс.

В настоящее время эта норма распространяется, в том числе на катастрофы природного или техногенного характера, однако не предполагает перевода на удаленный формат работы в случае снегопада.

Вице-спикер Госдумы отмечает, что зимой существенно возрастает риск аварийности на дорогах, увеличивается стоимость поездки на такси, растет нагрузка на всю транспортную систему.

До этого стало известно, что выходные в Москве начнутся с небольшого отдыха от осадков, а в воскресенье в столицу придет циклон «Рикса».

Сход снега жителям Москвы стоит ожидать лишь в первой декаде апреля, поскольку зима в этом году оказалась очень снежной, предупредили синоптики.

Ранее были названы безопасные методы для борьбы с гололедом у дома.

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