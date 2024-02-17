В Петербурге пенсионерка продала квартиру и отдала курьеру мошенников 18 млн. рублей

В Петербурге мошенники три месяца общались с пенсионеркой и убедили пожилую женщину продать квартиру и отдать им 18 миллионов рублей. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в полицию обратилась 75-летняя жительница Петербурга. женщина рассказала, что с декабря по февраль ей с разных номеров звонили неизвестные и убеждали пенсионерку, что ее накоплениями пытаются завладеть мошенники.

Аферисты убедили пожилую женщину в том, что ей необходимо продать квартиру. После реализации недвижимости, россиянка по указанию злоумышленников передала 18 миллионов рублей курьеру на Наличной улице.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Екатеринбурге сотрудник музея «инвестировал» в мошенников шесть млн рублей.