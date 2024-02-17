Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

В Петербурге пенсионерка продала квартиру и отдала курьеру мошенников 18 млн. рублей

«78.ru»: в Петербурге мошенники вынудили пенсионерку продать квартиру

close
100%
Ilya Naymushin/Reuters

В Петербурге мошенники три месяца общались с пенсионеркой и убедили пожилую женщину продать квартиру и отдать им 18 миллионов рублей. Об этом сообщает «78.ru».

С заявлением в полицию обратилась 75-летняя жительница Петербурга. женщина рассказала, что с декабря по февраль ей с разных номеров звонили неизвестные и убеждали пенсионерку, что ее накоплениями пытаются завладеть мошенники.

Аферисты убедили пожилую женщину в том, что ей необходимо продать квартиру. После реализации недвижимости, россиянка по указанию злоумышленников передала 18 миллионов рублей курьеру на Наличной улице.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере.

Ранее в Екатеринбурге сотрудник музея «инвестировал» в мошенников шесть млн рублей.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами