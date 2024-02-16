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Туристов из России предупредили о рисках при посещении Абхазии

МИД РФ предупредил о рисках для туристов при посещении Абхазии

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Томас Тхайцук/РИА Новости

Российский МИД предупредил туристов о рисках, связанных с посещением Абхазии из-за выхода на свободу местного жителя Эдгара Абухбы. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале дипломатического ведомства.

Отмечается, что Абухба совершил тяжкое преступление в отношении российской туристки в 2019 году. Позже ему смягчили приговор решением Верховного суда Абхазии и выпустили на свободу.

«Данный резонансный случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания. Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты», — говорится в обращении МИД РФ.

До этого вице-президент АТОР по международному туризму и гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян рассказывал, что курорты Турции и Таиланда выгоднее бронировать зимой.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.

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