Туристов из России предупредили о рисках при посещении Абхазии

Российский МИД предупредил туристов о рисках, связанных с посещением Абхазии из-за выхода на свободу местного жителя Эдгара Абухбы. Сообщение опубликовано в официальном Telegram-канале дипломатического ведомства.

Отмечается, что Абухба совершил тяжкое преступление в отношении российской туристки в 2019 году. Позже ему смягчили приговор решением Верховного суда Абхазии и выпустили на свободу.

«Данный резонансный случай свидетельствует о весьма снисходительном отношении абхазского правосудия к совершаемым на территории республики преступлениям и выносимым виновникам мерам наказания. Очевидно, что это создает риски для безопасности большого количества иностранных гостей, ежегодно прибывающих на абхазские курорты», — говорится в обращении МИД РФ.

До этого вице-президент АТОР по международному туризму и гендиректор туроператора SpaceTravel Артур Мурадян рассказывал, что курорты Турции и Таиланда выгоднее бронировать зимой.

Ранее на Курилах медведь украл из лагеря туристов тарелку супа.