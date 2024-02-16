Россиянам с близорукостью посоветовали не собирать грибы

Близорукость может стать причиной отслоения сетчатки даже после лазерной коррекции зрения. Об этом предупредила врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра имени Пирогова в интервью радио Sputnik.

«Людям с высокой степенью близорукости, после минус шести, не рекомендуется собирать грибы и ягоды — долго смотреть вниз, резко наклоняться», — рассказала медик.

По словам Лещенко, исследование выявило уникальный аспект взаимосвязи между близорукостью и риском отслоения сетчатки даже после лазерной коррекции зрения.

Она подчеркнула, что чем больше степень близорукости, тем выше вероятность растяжения сетчатки. В своем заявлении врач также подчеркнула, что сетчатка является чувствительной нервной тканью и ее изменения при близорукости могут привести к отслоению.

«Сетчатка — это нервная ткань, по сути, кусочек мозга, вынесенный на периферию, и с ростом близорукости в ней происходят изменения», — пояснила офтальмолог.

В свете данного исследования, важно отметить, что при отслоении сетчатки лечение обычно не обеспечивает стопроцентное восстановление зрения.

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