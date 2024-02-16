Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Россиянам с близорукостью посоветовали не собирать грибы

Офтальмолог Лещенко порекомендовала при близорукости отказаться от сбора грибов

close
100%
Freepik.com

Близорукость может стать причиной отслоения сетчатки даже после лазерной коррекции зрения. Об этом предупредила врач-офтальмолог высшей категории, доцент кафедры глазных болезней ИПК Национального медико-хирургического центра имени Пирогова в интервью радио Sputnik.

«Людям с высокой степенью близорукости, после минус шести, не рекомендуется собирать грибы и ягоды — долго смотреть вниз, резко наклоняться», — рассказала медик.

По словам Лещенко, исследование выявило уникальный аспект взаимосвязи между близорукостью и риском отслоения сетчатки даже после лазерной коррекции зрения.

Она подчеркнула, что чем больше степень близорукости, тем выше вероятность растяжения сетчатки. В своем заявлении врач также подчеркнула, что сетчатка является чувствительной нервной тканью и ее изменения при близорукости могут привести к отслоению.

«Сетчатка — это нервная ткань, по сути, кусочек мозга, вынесенный на периферию, и с ростом близорукости в ней происходят изменения», — пояснила офтальмолог.

В свете данного исследования, важно отметить, что при отслоении сетчатки лечение обычно не обеспечивает стопроцентное восстановление зрения.

Близорукость — довольно распространенная проблема, с которой сталкиваются не только взрослые, но и многие дети. О симптомах и причинах миопии (близорукости), ее последствиях и профилактике у детей дошкольного и школьного возраста «Газете.Ru» рассказали детские офтальмологи, педиатр, генетик и диетолог.

Ранее врач рассказала о профилактике близорукости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами