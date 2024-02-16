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Минтранс предложил ограничить вход в аэропорты для людей без билетов

Минтранс РФ предложил временно ограничить доступ в аэропорты граждан без билетов

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Shutterstock

Министерство транспорта России изучает возможность внедрения временных мер по обеспечению доступа в аэропорты исключительно для пассажиров с билетами. Об этом сообщает пресс-служба ведомства, пишет ТАСС.

Как рассказали в Минтрансе, ведомство вместе с правоохранительными органами работает над разработкой модели, которая позволит временно ограничивать доступ в аэропорт лицам, не являющимся пассажирами и не имеющим проездных документов. Предложенные меры будут иметь временный и локальный характер — применять их хотят только в конкретных аэропортах в период повышенной угрозы.

Чиновники считают, что подобная инициатива представляет собой новаторский шаг в обеспечении безопасности воздушных гаваней. В Минтрансе подчеркнули, что стремятся к совершенствованию системы обеспечения безопасности в аэропортах России.

«При этом вопросы сопровождения лиц, имеющих ограничения по здоровью и другие специальные потребности, будут учтены аэропортами в технологии обслуживания пассажиров», — пообещали в министерстве.

До этого стало известно, что министерство транспорта РФ разрабатывает новую систему финансирования реконструкции региональных аэродромов в период с 2025 по 2030 год.

Ранее сообщалось, что аэропорт в Петрозаводске закроют на месяц из-за ремонта.

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